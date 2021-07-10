منى زكي ناعية جيهان السادات: امرأة مصرية داعمة لزوجها في السلم والحرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نعت النجمة منى زكي، السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل أنور السادات، والتي رحلت عن عالمنا يوم الجمعة.

وكتبت زكي، عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "أنعي ببالغ الأسى السيدة الفاضلة جيهان السادات، التي رحلت عن عالمنا بعدما قدّمت مسيرة عظيمة كامرأة مصرية وزوجة داعمة لزوجها في وقت السلم والحرب، أحبت وطنها بصدق فأحبها الجميع".

أضافت: "كان لي شرف اللقاء بها مرات عديدة، وأدركت من خلال هذه اللقاءات مدى تواضعها وذكاءها القوي، فضلا عن شرفي وسعادتي البالغة بتجسيد شخصيتها سينمائيا، والحصول على وسام الجمهورية بسبب هذا الدور".

اختتمت: "رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته وألهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان".

وتوفيت يوم الجمعة، جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل الأسبق محمد أنور السادات، عن عمر يناهز 88 عامًا إثر صراعٍ شديدٍ مع المرض، استمر معها لعدة أشهر حتى وافتها المنية.

وقد نعت رئاسة جمهورية مصر العربية -ببالغ الحزن والأسى-، السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها -في ظل أصعب الظروف وأدقها-، حتى قاد البلاد؛ لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة، والذي مثَّل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن الرئيس، عبدالفتاح السيسي أصدر قرارا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.