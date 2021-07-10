ريهام أيمن داخل حمام السباحة وميرهان حسين تستعرض رشاقتها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ريهام أيمن

ظهرت الفنانة ريهام أيمن، داخل حمام السباحة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ابدأ عطلة نهاية الأسبوع الرائعة هذه بقلب نظيف".

الفنانة رانيا يوسف، ظهرت بـ"لوك" جديد عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كواليس تصوير الجزء الرابع مسلسل الآنسة فرح".

ميرهان حسين

حرصت الفنانة ميرهان حسين، على استعراض رشاقتها في صورة عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم، أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح الخير".

عبير صبري

ظهرت الفنانة عبير صبري، في أحدث إطلالة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "محاولة البحث عن الكمال أو الصورة المثالية لنفسك قدام الناس أو عن نفسك متعبة أوي.. الأوقع إنك تكون حقيقي وبس".

صبا مبارك

الفنانة صبا مبارك، نشرت صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أن تعيشي حياتك كمّا تحبين يحتاج لجهد وعمل متواصل وتجاهل الأمور التي تؤثّر في حياتك سلباً، وليس بالأمر السهل دوماً.. فإيقاع الحياة سريع جدّاً، والاحتياجات تتغيّر بين الحين والآخر بناءً على عوامل كثيرة، لكنّ أهمّ ما في الأمر أن تعرفي جيّداً ما الذي تريدينه وليس ما يريده الناس منك أو التريند أو ما هو رائج".

نهى عابدين

ظهرت الفنانة نهى عابدين في أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وقت الصيف".

نيللي مقدسي

الفنانة نيللي مقدسي، ظهرت أنيقة في أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أفضل علاج للجسم هو هدوء العقل".

أماني كمال

نشرت الفنانة أماني كمال، أحدث ظهور لها أمام البحر عبر حسابها على إنستجرام، وذلك عقب احتفالها مؤخرًا بزفافها.

منة فضالي

ظهرت الفنانة منة فضالي أمام البحر في أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لحظات قليلة تصنع المعجزات".