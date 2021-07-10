الحلفاوي: قدر مصر أن تظل مستهدفة كلما حاولت الانطلاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

علّق الفنان نبيل الحلفاوي، على أزمة سد النهضة الإثيوبي في أعقاب اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي عُقد مساء الخميس.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "تويتر": ‏"هو قدر مصر والمصريين.. بحكم الموقع والتاريخ ووزنها في المنطقة ستظل مستهدفة كلما حاولت الانطلاق لتحتل المكانة اللائقة بها.. ولا يتوقف إلا إن تراجعت واستكانت أو إن نجحت في الإفلات من عنق الزجاجة وحققت هدفها".

أضاف: "إن لم يأت قرار مجلس الأمن منصفا و(ملزما).. فسيشجع هذا إثيوبيا على الاستمرار في غيها.. فمن حق مصر على المجتمع الدولي أن تعتبر الانتقاص بإجراء أحادي من حصتها المائية أشد خطرا من اقتطاع جزء من أراضيها وبهذا يكون إعلانا للحرب من الجانب الإثيوبي".

وكان وزير الخارجية، سامح شكري، قال في كلمته بمجلس الأمن، إنه إذا تضررت حقوق مصر المائية فلا يوجد أمام مصر بديل إلا أن تحمي وتصون حقها في الحياة وفق ما تضمنه لها القوانين بين الأمم ومقتضيات البقاء.

ولفت إلى أن أكثر من 150 مليون مصري وسوداني، يعيشون تحت تهديد بسبب سد النهضة الإثيوبي، نظرا لعدم وجود ضمانات مؤكدة لسلامة السد الإنشائية، مؤكدا أن إثيوبيا أعلنت أنها ستبني أكثر من 100 سد مستقبلا وكأنها تمتلك حقوق ملكية حصرية للنهر.