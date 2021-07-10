شيرين عبدالوهاب ناعية جيهان السادات: أم أبطال أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نعت النجمة شيرين عبدالوهاب، السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل أنور السادات، والتي رحلت عن عالمنا اليوم الجمعة.

وكتبت شيرين عبر حسابها على موقع "تويتر": "رحم الله الفقيدة السيدة جيهان السادات أم أبطال أكتوبر وسيدة كانت سندًا لرجل عظيم من عظماء مصر.. إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون".

وتوفيت اليوم الجمعة، "جيهان السادات" قرينة الرئيس الراحل الأسبق محمد أنور السادات، عن عمر يناهز 88 عامًا إثر صراعٍ شديدٍ مع المرض، استمر معها لعدة أشهر حتى وافتها المنية.

وقد نعت رئاسة جمهورية مصر العربية -ببالغ الحزن والأسى-، السيدة "جيهان السادات"، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها -في ظل أصعب الظروف وأدقها-، حتى قاد البلاد؛ لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة، والذي مثَّل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن الرئيس، عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا بمنح السيدة "جيهان السادات" وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

رحم الله الفقيدة السيدة جيهان السادات أم أبطال أكتوبر، وسيدة كانت سندًا لرجل عظيم من عظماء مصر. إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون. pic.twitter.com/dPuWM0Soa0