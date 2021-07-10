شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر بصحبة نور وشيرين رضا ويعلق: صديقاتى وإخواتى الراقيين جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم مصطفى قمر، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورا تجمعه بكل من النجمة شيرين رضا ونور اللبنانية في نهر النيل على متن مركب وعلق قائلا: شيرين ونور صديقاتي وأخواتي الراقيين جدا" والتي نالت اعجاب متابعيه.

وكان وجه النجم مصطفى قمر، رسالة شكر لكل النجوم الذين حضروا حفل زفاف نجله الأكبر إياد الذى أقيم مؤخرا ونشر مصطفى قمر صور من حفل الزفاف، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب: "فرح إياد ابني وعروسته سارة بنتي فعلا فرحة من القلب شكرا لكل أخواتي نجوم مصر والوطن العربي الحب باين في عنيكم تسلم رجليكم اللي جابتكم.. وشكرا لتعبكم اللي لا يقدر بتمن حبكم في قلبي لا يوصف، ربنا يسعدكم عقبال عندكم جميعا وتفرحوا من قلبكم".

وشهد الحفل غناء مصطفى قمر أغنية "السود عيونه" بمشاركة الفنانين الذين حضروا الحفل، كما غنى أغنية "أصحاب ولا بيزنس" بمشاركة هانى سلامة، وذلك بعد 20 سنة من تقديمها فى الفيلم الذى جمعهما وحمل نفس الاسم، كما غنى حماقى عددا من أغانيه الشهيرة مثل "أجمل يوم" و"واحدة واحدة"، وحرص النجوم الحاضرين على الغناء ومشاركة صديقهم مصطفى.