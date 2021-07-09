"شمس لبنان ما بتغيب".. مهرجانات بعلبك تتحدى كورونا واليأس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ثمانون دقيقة من الإبداع والجمال نقلت المشاهدين لا سيما اللبنانيين إلى عالم آخر.

رُغم كل الأزمات التي يعانيها لبنان أصرَّت لجنة مهرجانات بعلبك على إرسال رسالة أمل عنوانها "شمس لبنان ما بتغيب".



حال فيروس كورونا دون تنظيم المهرجان كما جرت العادة كل سنة على مسرح قلعة بعلبك، لكن الفيلم الذي جرى إعداده وعرضه، الجمعة، على وسائل الإعلام المحليّة وقناة "إم بي سي 4" ومنصة "شاهد" ومنصات المهرجان على مواقع التواصل الاجتماعي، أثبت أن لا شيء يمكن أن يقف في وجه حب اللبنانيين للحياة والفن والثقافة.

نجح الفيلم في أخذ المشاهدين برحلة عبر الزمن إلى مجموعة من المواقع الأثرية الرومانية في مدينة بعلبك والبقاع.





من معبد فينوس (بعلبك) إلى حجر الحبلة لمقلع بعلبك، الطريق الروماني أو البازيليك المدني (بعلبك)، معابد نيحا، قصرنبا، مجدل عنجر وعين حرشي، برفقة مواهب لبنانية شابّة، قدَّمت عشر حفلات بموسيقى متنوعة (كلاسيكيّة، فولكلوريّة، روك، بوب، إلكترو، هيب هوب، شرقي وجاز).





وعن الفيلم، قالت رئيسة مهرجانات بعلبك، نايلة دو فريج لـ"الخليج 365": "رُغم الأوضاع الصعبة جداً التي يمر بها لبنان على كل المستويات؛ الصحيّة، السياسيّة، الاقتصاديّة والاجتماعيّة، قررنا أن دورنا الثقافي لا يجب أن يتوقَّف، وكون مهرجانات بعلبك رمزا ثقافيل للبنان، وإيقافها يعني إرسالنا رسالة سيّئة لمستقبل الثقافة، قررنا أن نساعد جيل الشباب المستمر بالكتابة، التلحين والغناء، الذي لم تسنح له الفرص مؤخّراً لتقديم رؤيته وعرض أعماله أمام الجمهور، وذلك بإبراز مواهبه".





وأضافت: "لأن جائحة كورونا فرضت غياب الجمهور، ارتأينا أن نخرج من معابد بعلبك، ونصوِّر الفنانين في المعابد الرومانية في سهل البقاع، حيث صوَّرنا في مواقع جميلة جداً لا يعرفها عدد كبير من الناس، لنظهر الجمال الفني والتراثي للبنان وفي ذات الوقت لنعطي ضوء أمل في ظل كل هذا السواد، إذ لا تزال مهرجانات بعلبك، اليوم أكثر من أي وقت مضى، تحمل الأمل، على الرغم من الصعوبات غير المسبوقة التي يمرّ بها البلد"، مشددة على أن "فكرتنا أن نظهر لبنان الذي نحلم فيه، لا لبنان الذي نعيش فيه الآن".





وما إن بدأ عرض الفيلم، حتى أطلق رواد "تويتر" هاشتاق #شمس_لبنان_ما_بتغيب، الذي حل ضمن قائمة الأكثر رواجاً على الموقع.





الإعلامي ريكاردو كرم غرّد كاتباً: "الشمس تحطّ هذا المساء بين هياكل بعلبك وتقرّر قضاء الليل بأكمله.. #شمس_لبنان_ما_بتغيب #لبنان"، أما الفنان زين العمر فغرّد: "لبنان ما بموت ولا بيركع، بشكر الله إني لبناني، يا زمان روح خبّر كل الكون عن هالوطن يللي إسمو لبنان الكل بفلّوا وحدا الموسيقى بتبقى".





جمانة شهال كتبت: "المقاومة الثقافية هي من أهم وأنبل أنواع المقاومة. كما عودنا اللبنانيون ها نحن اليوم نحيي تراثنا ومهرجاناتنا اللبنانية العريقة رغم الظروف الصعبة".

وكتبت ديما واكيم: "رغم كل شي عم يصير من كهربا وبنزين ومازوت شمس لبنان ما بتغيب".





أما معارضو المهرجان فمنهم مَن انتقد مستوى الأغاني والموسيقى، ومن بينهم الممثل نعيم حلاوي الذي كتب: "النجدة.. نتعرّض في هذه الأثناء لغزو فضائي ثقافي غير مسبوق.. حيث يجري تهشيم تراثنا وعراقتنا وأصالتنا عالهواء بشكل ممنهج وأمام أعين العالم بعدا جبال الصوان عم بتقاوم"، ومنى شبيب التي كتبت: "عفواً من حضراتكن هل أغاني يلي عم تنعرض ببعلبك هي من مستوى مهراجانات بعلبك الدولية؟".





ومنهم مَن اعتبر أن الوضع الذي يمر فيه البلد من أزمات لا يسمح لمثل هكذا مهرجانات كمخلص الذي غرّد: "الله يبهدلكم شمس لبنان ما بتغيب بس بيغيبوا مصرياتو وبانزيناتو وكهربتو #شمس #لبنان # غرقت".