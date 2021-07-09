صور.. 9 فساتين وتصفيفة شعر صاروخية على سجادة مهرجان "كان"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت السجادة الحمراء استعراض نجوم الفيلم الفرنسي الهولندي "بينيديتا" قبل عرضه ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي في فرنسا.

وهو فيلم درامي من تأليف وإخراج بول فيرهويفن، وبطولة فرجينيا افيرا، لامبرت ويلسون، شارلوت رامبلينغ، أوليفر ريبوردين وكلوتيلد كوراو.

وتدور أحداث الفيلم حول معاناة راهبة في إيطاليا من القرن السابع عشر من رؤى دينية وإثارة مزعجة، وتساعدها رفيقتها في مواجهتها وتتطور العلاقة بينهما إلى علاقة رومانسية.

وظهرت على السجادة الحمراء نجمات الفيلم وهن يرتدين مجموعة مختلفة من الفساتين، بينما لفتت الأنظار تصفيفة شعر غريبة.





وظهرت الممثلة والمنتجة الأمريكية ماجي جيلينها بفستان أحمر طويل.

فيما اختارت الممثلة الفرنسية فريديريك بيل تصميما مشابها إلى حد ما ولكن باللون الأبيض.

ولفتت الممثلة البلجيكية فيرجيني إيفيرا الأنظار بهذا الفستان، الذي انتقده البعض بأنه قديم الطراز إلى حد ما.

أما عارضة الأزياء وملكة الجمال الفرنسية مايفا كوك فارتدت فستانا يشع بالإثارة والرومانسية.

وارتدت العارضة الفرنسية تينا كوناكي فستانا كان تصميمه مزيجا من الأسلوب الياباني والأفريقي بألوان زاهية.

وارتدت نجمة الموضة الإسرائيلية الشهيرة حوفيت جولان فستانا مزركشا، بدا وكأنه مستوحى من الفن التشكيلي.

وظهرت عارضة الأزياء البولندية أنجا روبيك بفستان أسود بتصميم بسيط زادها جمالا.

أما الممثلة الروسية الفرنسية إيلينا لينينا فظهرت بفستان غريب بدت خلالها وكأنها مكبلة بسلاسل ضخمة من منطقة الصدر وحتى القدمين.

ولم تكتف بذلك بل حرصت على تصفيف شعرها بطريقة جعلتها كالصاروخ المنطلق إلى أعلى.



