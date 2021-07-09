شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى ناعية جيهان السادات: أحبت وطنها بصدق فأحبها الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة منى زكى، على تقديم واجب العزاء، في السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، التي غادرت عالمنا اليوم، حيث نشرت زكى، صورة للراحلة عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وكتبت "أنعى ببالغ الأسى السيدة الفاضلة جيهان السادات، التي رحلت عن عالمنا اليوم بعدما قدمت مسيرة عظيمة كامرأة مصرية وزوجة داعمة لزوجها في وقت السلم والحرب، أحبت وطنها بصدق فأحبها الجميع".

وأضافت زكى في البوست: "كان لي شرف اللقاء بها مرات عديدة، وأدركت من خلال هذه اللقاءات مدى تواضعها وذكاءها القوي، فضلاً عن شرفي وسعادتي البالغة بتجسيد شخصيتها سينمائيا، والحصول على وسام الجمهورية بسبب هذا الدور، رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته وألهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان".

الراحلة "جيهان السادات" تنتمي إلى عائلة المحجري بقرية تزمنت الشرقية، واسمها كاملاُ، السيدة جيهان صفوت رءوف المحجري، وحصلت على الدكتوراه في الفلسفة وقامت بالتدريس في جامعات بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية بمصر، وذلك بعد وفاة الرئيس السادات، وكان لها نشاط مجتمعي واسع، وحظيت وفاتها باهتمام كبير من القيادة السياسية، حيث قرر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منحها وسام الكمال وإطلاق اسمها على محور الفردوس تقديرا لوطنيتها وعطائها على المستويين الرسمي والأهلي.

و وصفتها السيدة انتصار السيسي (في نعيها لها): بأنها كانت نموذجاً للمرأة المثالية الوطنية التي ضحت براحتها من أجل بلدها وكانت خير سند لزوجها وخير أم للأبطال.