شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى: "مش أنا" فى المركز الأول مصريًا وعربيًا بـ 111 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم تامر حسنى، تصدر فيلمه "مش أنا" المعروض بدور العرض السينمائية حاليًا، شباك التذاكر فى مصر والدول العربية، بمجموع ايرادات ما يعادل 111 مليون جنيه مصريًا رغم تقليل شاشات عرضه منذ يومين لإتاحة الفرص لأفلام أخرى – بحسب تامر حسنى.

وكتب تامر حسنى على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى: "مساء الورد على أغلى الناس زى ما اتفقنا هعرفكوا أخبار فيلم "مش أنا" كل أسبوع.. الحمد لله فى الأسبوع التانى يحقق أيضا المركز الأول فى مصر وجميع الدول العربية بمجموع إيرادات ما يعادل 111 مليون جنيه مصرى رغم تقليل شاشات عرضه منذ يومين لإتاحة الفرص لأفلام أخر.. وكل التوفيق لزملائى".

حساب تامر حسني

وتابع تامر: ورغم إصداره مع نسبة إشغال 50٪؜ التى أصبحت 70٪؜ منذ يومين،، وجميعها مؤشرات صحية للفيلم وللصناعة بشكل عام، كل الفخر والشرف لما حققه فيلم "مش أنا" بفضل الله ومجهود زملائى الفنانين وجميع صناع العمل.. شكرًا للمهندس محمد ناقرو الموزع الدولى والعالمى للأفلام العربية.. إشادتك شرف كبير ليا".

فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا، وتدورأحداثه حول حسن الذى يُصاب حسن غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.

وكان تامر حسنى قد احتفل بطرح فيلم "مش أنا" بإقامة عرض خاص حضره العديد من الفنانين منهم مصطفى قمر، على ربيع، حمدى الميرغنى، محمد عبد الرحمن "توتا"، سامو زين، محمد ثروت، أمير صلاح الدين، إلهام عبد البديع، تامر فرج وزوجته، الإعلامية بسمة وهبة المخرج أحمد صقر الفنان أحمد ثابت، المنتج هانى محروس، الموزع توما، والكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن باليوم السابع.

يذكر أن آخر أفلام تامر حسنى "الفلوس" الذى تم عرضه في ديسمبر من عام 2019، قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، وشارك في بطولته زينة كلاً من خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين.