عبير صبري توجه رسالة للرئيس السيسي بعد حضوره الجنازة العسكرية لجيهان السادات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعت الفنانة عبير صبري، السيدة الراحلة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، التي وافتها المنية اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض.

وكتبت عبير، عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "ربنا يرحم ويعفو عن السيدة العظيمة الفاضلة جيهان السادات.. كانت مثالا رائعا للزوجة القوية المثقفة المحبة لزوجها الزعيم أنور السادات ودعمته في كل ظروف حياته الصعبة".

ووجهت عبير صبري الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لحضوره جنازتها العسكرية، قائلة: "شكرا للرئيس العظيم السيسي لتقديره وحضوره جنازتها العسكرية.. رئيس يحترم ويقدر المرأة المصرية".

وتوفيت اليوم الجمعة، جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل الأسبق محمد أنور السادات، عن عمر يناهز 88 عامًا إثر صراعٍ شديدٍ مع المرض، استمر معها لعدة أشهر حتى وافتها المنية.

وقد نعت رئاسة جمهورية مصر العربية -ببالغ الحزن والأسى-، السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها -في ظل أصعب الظروف وأدقها-، حتى قاد البلاد؛ لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة، والذي مثَّل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن الرئيس، عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.