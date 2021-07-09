الإمارات تمنح الإقامة الذهبية لـ ياسمين عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

منحت دولة الإمارات العربية المتحدة، الإقامة الذهبية للنجمة ياسمين عبد العزيز، حسبما أعلنت الأخيرة.

ونشر ياسمين، صورا لها من الإمارات عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "سعدت بالحصول على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات العربية الشقيقة".

يذكر أن ياسمين عبد العزيز شاركت في السباق الدرامي الرمضاني لعام 2021 من خلال مسلسل "اللي مالوش كبير" من إنتاج شركة سينرجي.

المسلسل بالمشاركة مع النجوم أحمد العوضي خالد الصاوي وأحمد سعيد عبد الغني وإيمان السيد وغيرهم، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.