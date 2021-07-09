"ده يا جماعة طفل مصري متنمر".. نجل شقيق رامي جمال يصدمه في هذا الفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شارك الفنان رامي جمال، جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو مع الطفل "ياسين" نجل شقيقه.

وظهر رامي مع نجل شقيقه في الفيديو الذي نشره عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ويحاول الصغير إقناع عمه بضرورة غسل يديه كي يُزيل أثر مرض البهاق، ويختتم "رامي" المقطع قائلا: "ده يا جماعة طفل مصري متنمر".

وعلّقت: "يا جماعة قعدت أقولكم واجهوا المجتمع وعلموا أولادكم كذا وكذا والطعنة جاتلي من أقرب الناس.. (ياسين) ابن أخويا بفكر من امبارح أوصله الموضوع إزاي بعد ما أغسل إيدي.. ربنا يحفظك.. حد عنده حل أو طريقة أفهمه بيها".

وأعلن رامي جمال، إصابته بمرض البهاق، بعد ظهور بقع بيضاء اللون بمناطق بجسده، دون أن يجد له علاجا، وذلك في نوفمبر 2019.

جدير بالذكر أن آخر أعمال رامي جمال هي أغنية "دقيقة واحدة" التي طرحها في منتصف مايو الماضي عبر موقع "يويتوب"، وهي من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع وميكساج وماستر وسام عبدالمنعم، وجيتار مصطفى نصر.