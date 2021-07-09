يسرا ناعية جيهان السادات: كانت وستظل رمزا للمرأة المصرية الأصيلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نعت النجمة الكبيرة يسرا، السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل أنور السادات، والتي رحلت عن عالمنا اليوم الجمعة.

ونشرت يسرا صورة لها مع الراحلة عبر حسابها على موقع "تويتر"، وعلّقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل أنور السادات في ذمة الله.. فقدت مصر رمزا من رموز سيدات مصر التي كانت وستظل رمزا للمرأة المصرية الأصيلة، كانت أما عظيمة لأبنائها وأحفادها وسندا لزوجها، كان من حظي أن تربطنا صداقة لكي أراها وأتعامل معها عن قرب".

أضافت: "ست في منتهى الرقي والاحترام.. رحمة الله على هذه الروح الطاهرة النقية.. تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته وألهم العائلة الصبر والسلوان.. خالص عزائي للأبناء والعائلة جميعا".

وتوفيت اليوم الجمعة، جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل الأسبق محمد أنور السادات، عن عمر يناهز 88 عامًا إثر صراعٍ شديدٍ مع المرض، استمر معها لعدة أشهر حتى وافتها المنية.

وقد نعت رئاسة جمهورية مصر العربية -ببالغ الحزن والأسى-، السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها -في ظل أصعب الظروف وأدقها-، حتى قاد البلاد؛ لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة، والذي مثَّل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن الرئيس، عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.