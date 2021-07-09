شكرا لقرائتكم خبر عن موسم ثانٍ لمسرحية "المسيرة الوهمية" للمخرج طارق الدويري على مسرح الهناجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان شادي سرور رئيس مركز الهناجر للفنون، عن موسم جديد لمسرحية "المسيرة الوهمية" للمخرج طارق الدويري ولمدة 15 يومًا بعد نجاحها جماهيريا في موسمها الأول علي مسرح الهناجر.

عرض المسيرة الوهمية من تأليف رأفت الدويري، إعداد وإخراج طارق الدويري، تصميم إضاءة أبو بكر الشريف، ديكور وملابس عمر المعتز بالله، موسيقي ومؤثرات فرقة سي بيمول، مخرجان منفذان بكر محمد علي وباهر فتح الله، كوريوجرافي توتو وعرابي.



المسيرة الوهمية

والعرض يقوم ببطولته مجموعة من الشباب والوجوه الجديدة، ويتناول عالم الكاتب الراحل رأفت الدويرى والد المخرج طارق الدويرى، ومعاناة الانسان وصراعه الدائم مع الحياة ومع من حوله.



المسيرة الوهمية للتفاهة

المسرحية كانت نتاج ورشة عمل فالورشة الأولى لاختيار وتدريب فريق التمثيل المشارك فى العرض والتى امتدت لأربعة أشهر وتقدم لها 300 فرد تم تصفيتهم إلى الـ40 المشاركين فى العرض حاليًا وتم تدريبهم فيها على الأداء الحركى مع ضياء شفيق وتدريبات صوت مع أيمن حلمي، بالإضافة إلى تدريبات التمثيل، أما الورشة الثانية لكتابة النص.