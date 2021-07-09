شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين جريتا جيرويج لعملية إخراج فيلم Barbie مع مارجوت روبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عدة تقارير أجنبية، عن تعيين المخرجة جريتا جيرويج المرشحة لجائزة الأوسكار، لقيادة عملية إخراج فيلم Barbie للنجمة العالمية مارجوت روبي، بعد عدة سنوات في التفاوض على الفيلم منذ أكتوبر 2018.

ووفقًا لتقرير جديد نشرته صحيفة فاريتي، فإن جيرويج وقعت عقود إخراج فيلم مارجوت روبي الجديد، على ان تبدأ عملية التصوير عام 2022 بدون الكشف عن اى تفاصيل جديدة تخص العمل الذى تستمر مفاوضاته منذ سنوات طويلة.

وكشفت روبى عن أسرارعديدة بخصوص زوجها أثناء حلولها ضيفها ببرنامج The Late Late Show، وذلك خلال حوارها مع المذيع جيمس كوردن حيث أكدت أن زوجها لديه رهبة شديد من الأفاعى حيث يخشاها بصورة كبيرة، وهو الأمر الذى يعتبر عكسها تماماً حيث أوضحت أنها عاشت في استراليا وهناك يألفوا الثعابين".