شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين جريتا جيرويج لعملية إخراج فيلم Barbie مع مارجوت روبي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف عدة تقارير أجنبية، عن تعيين المخرجة جريتا جيرويج المرشحة لجائزة الأوسكار، لقيادة عملية إخراج فيلم Barbie للنجمة العالمية مارجوت روبي، بعد عدة سنوات في التفاوض على الفيلم منذ أكتوبر 2018.
ووفقًا لتقرير جديد نشرته صحيفة فاريتي، فإن جيرويج وقعت عقود إخراج فيلم مارجوت روبي الجديد، على ان تبدأ عملية التصوير عام 2022 بدون الكشف عن اى تفاصيل جديدة تخص العمل الذى تستمر مفاوضاته منذ سنوات طويلة.
وكشفت روبى عن أسرارعديدة بخصوص زوجها أثناء حلولها ضيفها ببرنامج The Late Late Show، وذلك خلال حوارها مع المذيع جيمس كوردن حيث أكدت أن زوجها لديه رهبة شديد من الأفاعى حيث يخشاها بصورة كبيرة، وهو الأمر الذى يعتبر عكسها تماماً حيث أوضحت أنها عاشت في استراليا وهناك يألفوا الثعابين".
وأضافت أنها تخيفه بصورة كبيرة حين تقوم بتربيتها، واستكملت حديثها بذكر موقف حينما كانت بصحبة زوجها في لوس أنجلوس واكتشف وجود ثعبان في الحديقة الأمر الذى أشعرها بخوف شديد فى حين كانت هى هادئة للغاية.
من ناحية أخرى كشف موقع "ديلى ميل" فى وقت سابق عن انشغال الممثلة العالمية مارجوت روبى التي سبق وترشحت لجائزتي أوسكار في وقت سابق بأمور أخرى بعيدة عن التمثيل في الوقت الحالي، تلك الأمور ممثلة في عرض منزلها للبيع، وذلك رغم عدم مرور أكثر من أربع أعوام على شرائه في عام 2017.
وأضاف تقرير موقع ديلى ميل عن أن المنزل يتواجد بمنطقة "هانكوك بارك" ويتكون من طابقين، كما ذكر التقرير أن مساحة المنزل تبلغ 3400 متر، بالإضافة إلى تكونه من أربعة حمامات، كما أكد التقرير على أن مكان المنزل يقع خلف جدار عالٍ مع نظام أمان مميز، وبخصوص السعر المطلوب من مارجوت روبى فقد أضاف التقرير على أنها اشترته في عام 2017 مقابل 2.725 مليون دولار، وفضلت عرضه للبيع حاليًا مقابل 3.5 مليون دولار.