شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد طرح الموسم الثاني من مسلسل The Witcher لهنري كافيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف القائمون على مسلسل دراما الأكشن والخيال The Witcher، عن موعد طرح الموسم الجديد من السلسلة التي توقفت منذ أكثر من عام بسبب جائحة كورونا، التي أجبرت صناع العمل على التوقف بسبب القيود والإجراءات الاحترازية التي فرضتها دول العالم للحد من الجائحة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة Rotten Tomatoes، فإن صناع مسلسل The Witcher، قرروا طرح الموسم الثاني الجديد يوم 17 ديسمبر المقبل عبر المنصة الأمريكية، حيث ان العمل حالياً يخضع لعمليات المونتاج والتعديلات البصرية والسمعية.



The Witcher

وانتشرت منذ عدة اشهر عدة تقارير تؤكد انضمام النجم العالمي كريستوفر هيفجو، صاحب شخصية تورمند الشهيرة في مسلسل Game of thrones، إلى طاقم عمل الموسم الثاني من مسلسل الإثارة والأكشن The Witcher، الذى يقوم ببطولته النجم العالمي هنري كافيل بشخصية صائد الوحوش.

ولم يعلن القائمين على المسلسل الشهير أى صور من كواليس تصوير الموسم الثاني تظهر مشاركة النجم العالمي كريستوفر هيفجو إلى طاقم العمل، حتي شارك النجم متابعيه وجمهوره منذ قليل مقطع فيديو قصير من التريلر الرسمي للموسم الثاني عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، ليعلن مشاركته في الحلقات القادمة.