إطلاق سراح مغني الراب ليل بيبي بعد ضبطه بقضية حشيش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلق سراح مغني الراب الأمريكي ليل بيبي، الجمعة، بعدما أوقفته الشرطة في باريس للاشتباه في حيازته مخدرات، وسيتعين عليه دفع غرامة مالية.

وكان ليل بيبي (26 عاما) واسمه الحقيقي دومينيك جونز، موجودا داخل سيارة مركونة في وقت متأخر الخميس عندما فتّشها شرطيون بعدما اشتموا ما قالوا إنها رائحة حشيشة، وفق مصدر في الشرطة.



وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن الشرطة عثرت على 20 جراما من القنب الهندي في السيارة.

وأوقف مغني الراب مع صديق كان بجانبه في السيارة. وقال ممثلو الادعاء في باريس في بيان لوكالة فرانس برس إن مغني الراب والشخص الذي كان معه أُبلغا بأنهما ارتكبا جناية وبأن عليهما دفع غرامة بسبب تعاطي المخدرات.

ويتعين الحصول على موافقة قاض على هذه الغرامة قبل فرضها رسميا.

وقد كان نجم الدوري الأمريكي للمحترفين في كرة السلة (ان بي ايه) جيمس هاردن، الموجود في العاصمة الفرنسية مع مغني الراب لمناسبة أسبوع الموضة، في الجوار كما أنه تدخل لكن لم يتم توقيفه.

في مقطع فيديو نُشر على تويتر، يمكن رؤية هاردن الذي يلعب مع فريق "بروكلين نتس" منذ كانون الثاني/يناير، محاطا بعدد كبير من عناصر الشرطة، أحدهم كان يفتشه.

وقد رُشح جونز، المؤيد النشط لحركة "حياة السود مهمة"، مرتين لجائزة "جرامي" الموسيقية في عام 2020 عن فيلم "ذي بيجر بيكشتر".