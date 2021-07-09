شكرا لقرائتكم خبر عن كوكي شقيقة روبي تشارك في "شقة 6" وتجسد دور دكتورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة كوكى مجدى، بظهور خاص خلال الحلقات الأخيرة من مسلسل "شقة 6" مع شقيقتها روبى الذى ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة للعرض قريبًا على إحدى المنصات الإلكترونية على الإنترنت، حيث تصور كوكى مشاهدها حاليًا وتجسد خلال الأحداث شخصية دكتورة.

مسلسل "شقة 6" بطولة روبى، وأحمد حاتم، هانى عادل، صلاح عبد الله، محمود البزاوى، رحاب الجمل، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلى وملك قورة، السيناريو والحوار رفيق القاضى، سعاد القاضى، محمود وحيد، نبيل شعيب، إخراج محمود كامل.



كوكى وشقيقتها روبى

ويعد مسلسل "شقة 6" التعاون الثانى بين روبى وشقيقتها كوكى بعدما قدما سوياً فيلم "الشوق"للمخرج خالد الحجر والذى عرض عام 2011 وشارك فى بطولته، محمد رمضان، سوسن بدر، أحمد عزمى، ابراهيم النجارى، سلوى محمد على، بطرس غالى، دعاء طعيمة، كريم الأبنودى، ماهر سليم.

يذكر أن آخر أعمال شاركت بها كوكى مسلسل "علامة استفهام" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2020، وتأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، وآخرين.