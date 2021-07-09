شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يتصدر تريند تويتر بـ"الدنيا بترقص" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر النجم عمرو دياب تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد ساعات من طرحه أغنيته الجديدة "الدنيا بترقص" أول أغانيه في صيف 2021 من كلمات ملاك عادل، لحن محمد يحيى ، توزيع أحمد إبراهيم ، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس ، وإخراج طارق العريان.

فيما يضع الهضبة اللمسات الأخيرة لأغنيتين جديدتين، سيتم طرحهما قريبًا، وهما من كلمات تامر حسين، ومنها أغنية من ألحان عزيز الشافعي، أما التوزيع فمن نصيب وسام عبد المنعم ونادر حمدي، وذلك يأتي بعد أن شوق الهضبة جمهوره لعمل فني آخر يجمعه مع المؤلف أيمن بهجت قمر والملحن محمد يحيي، وشارك صورة تجمعهما عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبا بتعليق :"خلينا ننبسط"، ما دفع الجمهور لتوقع وجود عمل فني جديد يجمعهم، كما أعاد أيمن بهجت قمر نشر الصور عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، معلقا عليها: "يا مسهل.. بسم الله".