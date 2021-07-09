شكرا لقرائتكم خبر عن Black Widow يدخل سباق شباك التذاكر بـ13.2 مليون دولار محليًا فى اليوم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الأكشن Black Widow، للنجمة العالمية سكارليت جوهانسون، 13.2 مليون دولار محليًا في اليوم الأول من عرضه فى السينمات الأمريكية، ليواصل تحقيق التوقعات التي أعدها الكثيرون في سباق شباك التذاكر، حيث كشف الكثير من التقارير السابقة عن توقعات لفيلم مارفل الجديد بلغت 70 مليون دولار في الافتتاحية الأولي له.

ومن المتوقع أن يتفوق فيلم مارفل الجديد Black Widow، على فيلم F9 الذى نجح في تحقيق نص مليار دولار إيرادات مؤخرًا، وهو ما يتوقعه الكثير من النقاد حيث إن فيلم سكارليت جوهانسون الجديد هو ضخ دماء جديدة لعالم مارفل في السينمات بعد توقف لفترة طويلة بسبب جائحة كورونا.

وكشفت جوهانسون، عن العديد من الأمور حول حياتها الخاصة أثناء حلولها ضيفة على المذيعة كيلى كلاركسون ببرنامج الأخيرة، حين أكدت أن ابنتها التي تبلغ من العمر 6 أعوام من طليقها السابق تعتبر بمثابة ظلها، قائلة : "ابنتى روز تعتبر ظلى، فهى لا تتركنى أبداً ودوماً ما تكون إلى جانبي".

وأضافت النجمة سكارليت جوهانسون حول ذلك الأمر بأنها ورغم صعوبة الأمومة وما تتطلبه من أن تكون بجانب ابنتها دائماً في أوقات عديدة إلا أنها تعلم أن ابنتها حينما تكبر ستكون مثل أي طفل يكبر حين يرغب في إظهار شخصيته بالابتعاد أكثر عن والديه، وبالتالي فهى تحاول أن تشبع نفسها من ابنتها على قدر المستطاع بأن تستمتع بكونها ظلها.

جدير بالذكر أن استضافة سكارليت جوهانسون من قبل كيلى كلاركسون جاءت بالتزامن مع طرح أحدث أفلامها السينمائية (Black Widow) التى تبدأ أحداثه عند الولادة، حيث تعطى ناتاشا رومانوفا، إلى مؤسسة الكى جى بى، التى تؤهلها نفسيا وجسديا لتكون واحدة من الأبطال الخارقين، ومن ثم تحاول الحكومة قتلها.