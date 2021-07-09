شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا ناعية جيهان السادات: من حظى أن تربطنا صداقة وكانت أما عظيمة وسندا لزوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة الكبيرة يسرا، عن حزنها الشديد لرحيل صديقتها جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل أنور السادات، التى وافتها المنية، صباح اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض، مؤكدة أنها كانت وستظل رمزًا للمرأى المصرية الأصيلة، كما أنها كانت أمًا عظيمة لأبنائها وأحفادها وسندًا لزوجها.



يسرا مع السيدة الراحلة جيهان السادات

ونشرت يسرا، عبر حسابها على إنستجرام، صورة جمعتها مع السيدة الراحلة، صحبتها بتعليق: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل أنور السادات فى ذمة الله"، مضيفة: "فقدت مصر رمزًا من رموز سيدات مصر التى كانت وستظل رمزا للمرأة المصرية الأصيلة، كانت أم عظيمة لأبنائها وأحفادها وسندا لزوجها".

وأضافت يسرا: "كان من حظى أن تربطنا صداقة لكى أراها وأتعامل معها عن قرب، ست فى منتهى الرقى والاحترام، رحمة الله على هذه الروح الطاهرة النقية، تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته وألهم العائلة الصبر والسلوان، خالص عزائى للأبناء والعائلة جميعا".





جدير بالذكر، أن السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، توفيت اليوم بعد صراع قصير مع المرض.

ونعت رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتى قدمت نموذجاً للمرأة المصرية فى مساندة زوجها فى ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخى فى حرب أكتوبر المجيدة الذى مثل علامةً فارقةً فى تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.