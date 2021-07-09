شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير اسم مسرحية "حكاية مصرية" إلى "1798.. البداية" والبطولة لطارق الدسوقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغير اسم مسرحية "حكاية مصرية" للمخرج يوسف المنصور إلى "1798 ..البداية"، والتى يجرى بروفاتها على مسرح الهناجر يوميًا استعدادًا لعرضها في شهر أكتوبر.

المسرحية ديكور محمود صبرى، إضاءة أبو بكر الشريف، وبطولة كل من طارق الدسوقى، هايدى عبد الخالق، محمد ناصر، كريم أدريانو، هايدى رفعت، رنا خطاب وانتاج مركز الهناجر للفنون بقيادة الفنان شادي سرور.

المسرحية تتناول ملحمة من ملاحم البطولات الوطنية المصرية في فترة زمنية ما ويفترض تقديمه خلال شهر أكتوبر القادم تزامنا مع انتصارات الشهر العظيم الذي شهد أعظم انتصار في تاريخ مصر وهو حرب أكتوبر عام 1973 واستعادة أرض سيناء الحبيبة .

الفنان طارق الدسوقي حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس بعام 1979، ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية وتخرج منه عام 1983، وشارك في العديد من الأعمال التلفزيونية منها (السجين، في بيتنا رجل، وما زال النيل يجري، الحب والطوفان، عقبه بن نافع، بيت الزعفراني، زمن العطش، نار ورماد، لم يكن أبدا لها، زرياب، زمن عماد الدين). كما شارك بالمسرح بعدد من المسرحيات، منها (نقول أيه، المهزلة، الغجرية، تأشيرة) وجسد من قبل شخصيات كثيرة أشهرها شخصية عبد الحكيم عامر في فيلم "ناصر 56".