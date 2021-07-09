شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أعمال ناقشت قضية التبنى.. قبل الجزء الثانى من مسلسل "ليه لأ" لـ منة شلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُرض خلال الفترة الماضية الجزء الثانى من مسلسل "ليه لأ" بطولة النجمة منة شلبى، على إحدى المنصات الإلكترونية، وحقق نجاحا وتفاعلا جماهيريا كبيرا منذ عرض أولى حلقاته، ويمكن أن يرجع السبب فى ذلك لكونه تضمن بين طيات أحداثه قضية اجتماعية هامة ومثيرة للجدل ولها أسبابها المختلفة، وهى قضية تبنى الأطفال وحلم الأمومة الذى يراود جميع الفتيات.

ولم يكن هذا العمل الأول الذى يتطرق إلى قضية التبنى، فهناك أكثر من عمل تناول هذه الفكرة من قبل وبأشكال عدة، وأبرزهم:

"الخطايا"

تناول الفيلم خلال أحداثه قضية التبنى، ولكن بشكل مختلف، حيث كانت إحسان سيدة لديها سر خطير فى حياتها وتخفيه عن زوجها، لديها ولدين حسين وأحمد، ويظهر من الأب فرق فى المعاملة بينهما، فينشأ بين الأب وحسين عدة خلافات، وفى مشهد من علامات السينما يعترف الأب لحسين أنه ليس أبنه وهو لقيط، ووسط هذا التفكك الأسرى تضطر الأم أن تكشف سرها لحسين، وهو أنه أبنها ولكن من شخص أخر كانت على علاقة به قبل زواجها، وعندما ولدته ألقت به فى ملجأ ثم أقنعت زوجها بأن تتبنى طفل لأنها لا تحمل.

الفيلم بطولة عبدالحليم حافظ ونادية لطفى وحسن يوسف ومديحة يسرى وعماد حمدى، تأليف محمد عثمان، إخراج حسين الإمام.

"لحن الوفاء"

دار الفيلم حول الموسيقار الذى يرعى أبن صديقه اليتيتم ويتبنى موهبته حتى يصل إلى عالم المجد والشهرة فى عالم الغناء، واستطاع الموسيقار أن يمون الأب البديل الذى لا يقل تأثيره وحضوره عن دور الأب الحقيقى، وهو من بطولة شادية وعبد الحليم حافظ وحسين رياض، تأليف محمد مصطفى سامى، إخراج إبراهيم عمارة.

"العذراء والشعر الأبيض"

تدور أحداث الفيلم حول امرأة تكتشف بأنها عقيمة فتقوم بتبنى فتاة من إحدى دور الأيتام بعد محاولتها الفاشلة فى الحمل، ولكن لم يكن فى حسبانها أن الفتاة تغرم بزوجها الذى يقوم هو بصدها والبعد عنها، الفيلم من بطولة نبيلة عبيد ومحمود عبد العزيز وشيريهان وممدوح عبدالعليم، تأليف إحسان عبد القدوس، إخراج حسين كمال.

"لا تسألنى من أنا"

دارت أحداث الفيلم حول امرأة فقيرة اسمها عائشة تعانى من الفقر، لذا فإنها تبيع ابنتها زينب للثرية العاقر شريفة هانم، بشرط أن تقوم هى برعايتها بصفتها مربيتها، كما تتكفل شريفه هانم بمصاريف أسرة عائشة لكى تتمكن من القيام بشئون وطلبات أفراد أسرتها، يكبر الأبناء ويحصلون على شهادات جامعية ووظائف مرموقة ويطلبون من أمهم الكف عن العمل كمربية، لكنها ترفض من أجل زينب، وتموت شريفة هانم ويظهر بعض أقاربها للمطالبة بالميراث فى الثروة التى قد باعتها لابنتها بالتبنى زينب، إلى أن تنكشف الحقيقة وتعود زينب لأسرتها الحقيقية، والعمل من بطولة شادية ومديحة يسرى ويسرا وفاروق الفيشاوى، تأليف إحسان عبد القدوس، إخراج أشرف فهمي.

"الصبر فى الملاحات"

تدور القصة حول وفاء التى تتولى تربيتها سيدة ثرية تدعى كوثر، وتتسبب فى دخول والدة وفاء الحقيقة السجن ظلم، وتتخرج وفاء من كلية الشرطة، ومن خلال وظيفتها تتعرف على اللص عتريس وتحاول إصلاحه، وتكتشف بالصدفة أنه اخوها، وتبدأ فى محاولة إنقاذ والدتها الحقيقة من السجن بعد قضاء مدة طويلة.

الفيلم بطولة سعيد صالح ومديحة يسرى ونبيلة عبيد، تأليف سمير عبد العظيم، إخراج أحمد يحيي.

"بدل فاقد"

تدور أحداث الفيلم حول توأم فارقت بينهم الأيام حيث نشأ كل واحد منهما فى بيئة مختلفة، أحدهما تبنّته راقصة ونشأ فى الملاهى الليلية، والآخر تبنّته عائلة طيبة رفيعة المستوى، فيصبح الأول مدمنًا للمخدرات والثانى ضابط شرطة، الفيلم بطولة أحمد عز ومنة شلبى ومحمد لطفى وعايدة رياض وأحمد فؤاد سليم، تأليف محمد دياب، إخراج أحمد علاء.

يذكر أن مسلسل "ليه لأ" الجزء الثانى بطولة منة شلبى أحمد حاتم، مراد مكرم، مها أبو عوف، سارة عبد الرحمن، سليم مصطفى، منى أحمد زاهر، دنيا ماهر، فراس سعيد، يارا جبران، تامر نبيل، ريم حجاب وآخرين، فكرة دينا نجم التى كتبت السيناريو والحوار بالتعاون مع مجدى أمين، رانيا حسن وسلمى عبد الوهاب، من خلال ورشة سرد وتحت إشراف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف.