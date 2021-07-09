مكالمة غيّرت حياتها.. 12 معلومة عن هدى المفتي بطلة كليب "الدنيا بترقص" لعمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تصدرت الفنانة الشابة هدى المفتي، قوائم التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث "جوجل"، بعد ظهورها كـ"موديل" في كليب "الدنيا بترقص" للهضبة عمرو دياب.

وفي السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن هدى المفتي:

- من مواليد 6 ديسمبر 1994.

- درست الدراما والنقد المسرحي في كلية الآداب.

- عملت كـ"موديل" نحو 3 سنوات.

- تقدمت خلال تلك السنوات لأكثر من اختبار تمثيل، ولكن الرفض كان يواجهها حتى قررت عدم التفكير في التمثيل مجددا قبل أن تأتيها مكالمة تُغير مسار حياتها.

- بدأت مشوارها الفني من خلال مشاركتها بدور "نادين" في مسلسل "هذا المساء" مع النجوم إياد نصار، أحمد داود، محمد فراج، حنان مطاوع، أسماء أبو اليزيد وأروى جودة عام 2017.

- صدفة بحتة قادتها لدورها الأول، حيث كان المخرج تامر محسن يبحث عن وجه جديد بمواصفات شكلية تنطبق عليها، ورشحتها له مساعدته وهاتفتها لتأتي وتخضع لاختبار حتى اقتنع بها وقدّمت أول أدوارها.

- في العام التالي قدّمت دور "هنا" أمام النجمة الكبيرة يسرا في مسلسل "لدينا أقوال أخرى" عام 2018.

- توالت بعد ذلك أعمالها، ومنها مسلسلات: "كأنه امبارح، نصيبي وقسمتك، نمرة اتنين، وما وراء الطبيعة".

- أول تجاربها السينمائية كانت من خلال دور "سيرين" في فيلم "رأس السنة" عام 2020، ثم قدّمت بنفس العام دور "رضوى" في فيلم "بنات ثانوي".

- كان الحظ حليفا لها حينما وقفت في عام 2020 أمام الزعيم عادل إمام في مسلسل "فلانتينو".

- أخر أدوارها مشاركتها بطلة لأول مرة أمام كريم فهمي في فيلم "ديدو" بموسم عيد الفطر 2021.