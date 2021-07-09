"أرجوكم الفاتحة والدعاء".. صلاح عبد الله يروي موقفا إنسانيا لجيهان السادات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

روى الفنان القدير صلاح عبد الله، موقفا إنسانيا للسيدة الراحلة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل أنور السادات، التي رحلت عن عالمنا اليوم الجمعة.

وكتب عبد الله، عبر حسابه على إنستجرام: "أول تليفون قدرت أرد عليه من غرفتي بدار الفؤاد بعد إصابتي بالجلطة الدماغية في 2010 كان من السيدة الفاضلة جيهان السادات.. أرجوكم الفاتحة والدعاء".

وتوفيت اليوم الجمعة، جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل الأسبق محمد أنور السادات، عن عمر يناهز 88 عامًا إثر صراعٍ شديدٍ مع المرض، استمر معها لعدة أشهر حتى وافتها المنية.

وقد نعت رئاسة جمهورية مصر العربية -ببالغ الحزن والأسى-، السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها -في ظل أصعب الظروف وأدقها-، حتى قاد البلاد؛ لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة، والذي مثَّل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن الرئيس، عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.