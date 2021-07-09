مروة الشرقاوي: سعيدة بردود الفعل على "أحلام منسية" ونرتب لعرضه بمهرجان أوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعربت المخرجة الشابة مروة الشرقاوي، عن سعادتها بردود الفعل التي جاءتها، وقت عرض فيلمها التسجيلي الطويل "أحلام منسية" في مهرجان أسوان السينمائي لأفلام المرأة.

وقالت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "نرتب أن يكون العرض الدولي للفيلم في مهرجان أوروبي"، لافتة إلى أن الفيلم مُهداة لكل مرضى الفشل الكلوي في كل أنحاء العالم"، مؤكدة أن الفيلم لاقى استحسان أعضاء لجنة التحكيم في مهرجان أسوان، وعدد كبير من النقاد والفنانين الذين شاهدوه، ومن بينهم: ماجدة موريس، كمال رمزي، شريف رمزي، وهشام سليمان.

"أحلام منسية" فيلم تسجيلي طويل مدته ساعة ونصف، يحكي عن مجتمع مرضى الفشل الكلوي في مصر، استغرق تصويره والانتهاء من كافة مراحله 4 سنوات، وهو معايشة لرحلة علاج "عمرو" حتى مرحلة زراعة الكُلى.

الفيلم يوثق رحلة "عمرو إسماعيل" مع المرض والحياة، ندخل معه إلى عالمه الخاص عالم مليء بالكوميديا السوداء يحاول فيه بما تبقى له من إرادة تحقيق أحلامه المنسية.

الفيلم من إخراج مروة الشرقاوي، مونتاج آية عبدالكافي، الإنتاج لهيثم عبدالحميد، الموسيقى التصويرية فادي طوسون، مهندس الصوت خالد واكد، الجرافيك عمر حجازي.