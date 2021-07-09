أطلقها مركز السينما العربية.. 32 اسما مصريا بقائمة الـ101 الأكثر أهمية في السينما العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أطلق مركز السينما العربية، ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي، قائمة الـ101 الأكثر أهمية في السينما العربية، والتي ضمن 32 اسما من مصر.

في فئة المخرجين وصُنَّاع الأفلام، تواجد: مروان حامد ومحمد دياب وعلي العربي وعمرو سلامة وأيتن أمين وسامح علاء وأحمد عامر والمؤلف أحمد مراد، بينما ضمت فئة الممثلين: يسرا وأحمد عز وأحمد مالك وكريم عبدالعزيز ومنة شلبي.

وضمت فئة المنتجين: محمد حفظي من فيلم كلينك وشاهيناز العقاد من Lagoonie Film Production، وتامر مرسي وأحمد بدوي من سينرجي فيلمز، بينما تواجد في فئة الموزعين ودور العرض زيد كردي من نيوسينشري وجابي خوري ورمزي خوري من أفلام مصر العالمية، وهشام عبدالخالق من شركة الماسة، ماريان خوري ويوسف الشاذلي من زاوية، وعلاء كركوتي وماهر دياب من MAD Solutions.

فئة المهرجانات السينمائية تواجد فيها محمد حفظي مرة أخرى بصفته رئيساً لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بالإضافة إلى فريق مهرجان الجونة متمثلاً في المهندس نجيب ساويرس وانتشال التميمي مدير المهرجان وأمير رمسيس المدير الفني.

قائمة الـ101 الأكثر تأثيراً في صناعة السينما العربية، يطلقها سنوياً مركز السينما العربية في مهرجان كان السينمائي، وتضم أسماءً يمثلون أنفسهم أو جهات ينتمون إليها، وقد وقع الاختيار عليهم وفقاً للأكثر تأثيراً في صناعة السينما العربية خلال الـ12 شهراً الأخيرة.

وقد جاءت القائمة كالتالي: 25 مخرجاً ومؤلفاً، 18 ممثلاً (15 جهة)، 11 منتجاً (10 جهات)، 11 رئيساً ومديراً للمهرجانات (9 جهات)، 22 شخصاً مؤثراً في الهيئات الحكومية العربية (15 جهة)، 5 ممولين (4 جهات)، 8 من مديري المنصات (4 جهات)، 26 موزعاً في دور العرض (17 جهة).

قائمة الـ101 الأكثر تأثيراً في السينما العربية مثلت 22 دولة، 13 عربية و9 دول غير عربية، وكانت الدولة صاحبة التمثيل الأكبر هي مصر برصيد 32 اسماً، ثم الإمارات (24) والسعودية (18) وفلسطين (16)، ولبنان (11)، والأردن وتونس (7 أسماء لكل منهما)، وسوريا (4)، واسمين من كل من السودان والعراق والكويت والمغرب وقطر.

الدول غير العربية الموجودة في القائمة، تتصدرها الولايات المتحدة الأمريكية برصيد 3 أسماء، ثم فرنسا والأرجنتين برصيد اسمين لكل منهما، واسم واحد لكل من المملكة المتحدة والسويد وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وسنغافورة.