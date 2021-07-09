"زوجتي خط أحمر".. رد أحمد العوضي على "حملات تشويه" تتعرض لها ياسمين عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

رد الفنان أحمد العوضي، اليوم الجمعة، على ما وصفه بـ"حملات تشويه" تتعرض لها زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز.

وكتب العوضي، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "طبعا حملة التشويه ضد ياسمين معروفة ومعروف مين وراها، وأنا لحد دلوقتي ساكت احتراما للجمهور المحترم، لكن زوجتي خط أحمر، وده لكل من يتعمد تشويه ياسمين أمام المجتمع".

وتابع: "عدم ردي على كل التجاوزات هو احتراما للجمهور المحترم وإعمالا لقول سيدنا عمر (أميتوا الباطل بالسكوت عنه)، وإعمالا لقول الإمام الشافعي (إذا خاطبك السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت)".

واستكمل: "حملات التشويه المدفوعة والمستمرة ضدي أنا وياسمين ما هي إلا محاولات بائسة، لن تجدي نفعا، أنا لن أتجاوز احتراما للجميع، ورجائي لمن تسول له نفسه تشويه صورة ياسمين الهدوء والراحة".

استطرد: "رجاءً نبطل اللجان واللجان المضادة.. والأفضل توفير كل هذا المال لأعمال الخير، فمن الأفضل أن لا نتجاوز احتراما للهيبة، واحتراما للجمهور العزيز، شكرا للجمهور المحترم الواعي المثقف".

اختتم: "إذا استمرت هذه الحملة سوف أكشف الكثير والكثير، إلى زوجتي الحبيبة أنا مساند لكي في كل المحن.. لكي مني كل الحب والتقدير والاحترام".

يذكر أن ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي شارك في السباق الدرامي الرمضاني لعام 2021 معا من خلال مسلسل "اللي مالوش كبير"، مع النجوم خالد الصاوي وأحمد سعيد عبد الغني وإيمان السيد وغيرهم، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.