دينا الشربيني لـ"الخليج 365": أنا "عندية" في "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" والكواليس "تحفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- عمر هشام:

قالت الفنانة دينا الشربيني، إنها تقدم دور سيدة "عندية" تُدعى ثريا في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، والذي تم طرحه في دور العرض السينمائي، قبل يومين، مؤكدة أن الشخصية تواجه بعض المشاكل الزوجية، التي تجد حلًا لها في النهاية.

وعن طرح الفيلم، في نفس التوقيت الذي يتواجد لها فيه فيلما آخر هو "ثانية واحدة"، قالت لـ"الخليج 365": "الفيلم انتهينا من تصويره قبل عامين تقريبا، وتم تأجيل طرحه بسبب فيروس كورونا، لكن أنا لا أقوم بتصوير عملين في وقت واحد، ولنفس السبب لي فيلمين لم يتم طرحهما بعد، أحدهما مع المنتج وائل عبدالله"، معربة عن سعادته بطرح "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" حتى يراه الجمهور.

وعن كواليس الفيلم، والتعاون مع الفنان كريم عبدالعزيز، أجابت "الكواليس كانت تحفة، وأحببت العمل مع كريم".

دينا أكدت أن نشاطها السينمائي في الفترة الأخيرة، يرجع إلى حبها للشاشة الكبيرة، موضحة "السينما تعيش، فأنا حتى يومنا هذا أفضل مشاهدة أفلام الأبيض والأسود، وأحب معرفة كيف كانوا يعيشون في ذلك الزمن، وإذا استطعت تقديم أفلامًا أكثر من المسلسلات سأفعل ذلك".

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تأليف أيمن وتار، بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، إخراج أحمد الجندي، إنتاج وائل ولؤي عبدالله.