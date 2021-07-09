أحمد سعد يكشف عن تعرضه لهجوم على "إنستجرام" بعد صورته مع مصطفى حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان أحمد سعد، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورة جديدة، تجمعه بالداعية مصطفى حسني، التقطاها اليوم عقب صلاة الجمعة، وكشف في تعليقه عليها، أنه تعرض لهجوم بسبب صورة مماثلة، كان قد نشرها الجمعة الماضية.

وأوضح سعد "الجمعة اللي فاتت قابلت الشيخ مصطفى حسني بعد صلاة الجمعة، واتصورنا مع بعض ونزلت الصورة، حكم الناس وتعليقاتهم كان هجوميًا جدًا، وكأن الجنة والنار اجتمعوا مع بعض في صورة واحدة".

وتابع "قد إيه فرحني الشيخ مصطفى حسني لما قابلته الجمعة دي كمان، وسألته اوعى تكون التعليقات ضايقتك، ولو حابب أشيلها، قالي إزاي بتقول كده؟!، أنت صاحبي وحبيبي، ويلا ناخد صورة كمان".

وأضاف سعد "بيفرق أوي إن يكون في إيدك تكتب تعليق يجرح ويضايق حد، وإنك يكون في إيدك كلمة حلوة تفرح بيها حد، حتى لو مختلف عنك، شكرًا يا شيخ مصطفى حسني على انفتاحك وتقبلك للآخرين زي ما هما، وده دليل كبير أوي إنك حقيقي وإن المواعظ والمحبة اللي بتتكلم عنها في خطبك حقيقية مش كلام بس، ويا ريت كلنا نتعلم نتقبل الآخرين، أو على الأقل ما نجرحش فيهم لمجرد اختلافنا عنهم، وإن علاقتنا بربنا شيء خاص جدًا".

كانت بعض التعليقات على الصورة السابقة التي جمعت سعد بمصطفى حسني، تنتقد الوشم على ذراع سعد، وتسأله كيف يدخل المسجد ويصلي، وهو يضع هذا الوشم، ونصحه البعض بإزالته.

جدير بالذكر أن أحمد سعد يستعد، لإحياء حفل غنائي جديد مساء اليوم الجمعة 9 يوليو في بنها.