محمد رمضان ينشر صورًا جمعته بجيهان السادات ويدعو لها بالرحمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعى الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، الراحلة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الجمعة 9 يوليو.

ونشر رمضان صورًا جمعته بالراحلة، من زيارته لها في منزلها، معلقًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت السيدة العظيمة، جيهان السادات، زوجة الزعيم الراحل محمد أنور السادات.. الله يرحمها، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم العائلة الصبر والسلوان".

وتوفيت اليوم الجمعة، "جيهان السادات" قرينة الرئيس الراحل الأسبق محمد أنور السادات، عن عمر يناهز 88 عامًا إثر صراعٍ شديدٍ مع المرض، استمر معها لعدة أشهر حتى وافتها المنية.

وقد نعت رئاسة جمهورية مصر العربية -ببالغ الحزن والأسى-، السيدة "جيهان السادات"، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها -في ظل أصعب الظروف وأدقها-، حتى قاد البلاد؛ لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة، والذي مثَّل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن الرئيس، عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا بمنح السيدة "جيهان السادات" وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.