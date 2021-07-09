إيمي سمير غانم تطلب من جمهورها الدعاء لوالدتها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ 33 دقيقة

فاجأت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم الجمهور بطلبها بالدعاء لوالدتها بالرحمة والمغفرة، الأمر الذي أثار قلق وحيرة متابعيها حول حالة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

ونشرت ”إيمي“، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو الشهير ”إنستغرام“، صورة لوالديها الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، وكتبت تعليقاً أسفلها: ”رب ارحمهما كما ربياني صغيراً“، دون توضيح لحالتها الصحية.

وتسبب هذا التعليق في قلق وحيرة متابعيها الذين سألوها عن حالة والدتها الفنانة دلال، فتساءل أحدهم: ”هي الفنانة دلال ماتت ولا اي؟“، وقال آخر: ”هي الست دلال ماتت“، وتابع ثالث: ”أمك ماتت، طمنينا“.

وتمنى آخرون الرحمة للفنان سمير غانم، وشفاء زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز، وعلقت الفنانة لطيفة قائلة: ”ربنا يرحمه رحمة واسعة، ويحفظ الغالية ويشفيها يا رب“، كما علقت الفنانة فيفي عبده قائلة: ”آمين ربنا يرحمه في الجنة ونعيمها إن شاء الله يا رب، ويخليلك أمك ويديها الصحة والعافية“.

يذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز محتجزة في المستشفى لمعاناتها من تليف شديد في الرئة، ضمن تبعات إصابتها بفيروس كورونا، وتحتاج كما يقول الأطباء لفترة زمنية كي تسترد رئتها قدرتها على العودة لطبيعتها، كونها لا تستطيع التنفس بصورة طبيعية، وتعتمد على أجهزة تنفس مساعدة.

وتحسنت حالة الفنانة دلال عبدالعزيز الصحية خلال الفترة الأخيرة، إلا أنها عادت من جديد وتأثرت بعد أيام قليلة، وتسأل الفنانة دلال عبد العزيز عن زوجها الفنان الراحل سمير غانم بصورة مستمرة، إلا أن الأطباء يردون عليها بأنه مصاب بنفس المرض ويعاني من تبعاته ويعالج، ومعزول وممنوع من الزيارة.

وكشفت مصادر طبية من الفريق المعالج للفنانة دلال عبدالعزيز أن مشاكل الرئة تزداد، وذلك رغم شفائها من فيروس كورونا، لكن الرئة تتآكل بشكل كبير، وأثر ذلك على التنفس.

وأكدت المصادر أن ابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم وزوجيهما رامي رضوان وحسن الرداد متواجدون بشكل دائم معها في المستشفى ولا يتركونها.

يشار إلى أن الفنان سمير غانم توفي منذ أكثر من 40 يوما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، إلا أن شقيقه قال إنه توفي متأثرا بإصابته بالفطر الأسود.