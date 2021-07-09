تنورة الفنانة المصرية مي عمر تثير الجدل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

نشرت الفنانة المصرية مي عمر، اليوم الجمعة، صورا لها مرتدية تنورة قصيرة في احدى سياراتها الخاصة.

وحظيت إطلالة “مي” بإعجاب بعض المتابعين فيما انتقدها البعض الآخر بسبب قصر التنورة التي ترتديها وهو الأمر الذي اعتبروه غير مناسب.

وكانت مي عمر قد قابلت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي والمخرج المصري محمد سامي زوج مي عمر في دبي.

وجاء ذلك على هامش حضورهما حفل في دبي، حيث اعربت على سعادتها بوجوده في الإمارات كما طرحت سؤال على المخرج المصري حول اجتماعهما في عمل قريب ليرد بالموافقة.