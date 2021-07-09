ليلة طربية مع محمد عبده في جدة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

للأسبوع الرابع على التوالي حفلات صيف جدة مستمرة في استقطاب ألمع نجوم العالم العربي، حيث استقبل Jeddah Super Dome إستثنائياً هذا الأسبوع فنان العرب محمد عبده، في ليلة طربية مميّزة أحياها مساء أمس الخميس 8 تموز.

حفل الفنان محمد عبده كسابق الحفلات من تنظيم الشركة العالمية الرائدة بنش مارك Benchmark على رأسها محمد زكي حسنين، الذي يحرص دائماً ويشدّد كما كل أسبوع على التزام الشركة بالتدابير الوقائية والتقيّد بالإجراءات الصحية التي تفرضها وزارة الصحة السعودية المتعلقة بالتجمعات واحترام التباعد الإجتماعي، هذا وقد نفذت بطاقات الحفل قبل أن يطأ عبدو أرض المطار.

وقد كان في استقبال محمد عبده عقب وصوله الى مطار جدة وفد من المنظّمين على رأسهم حسنين، حيث أعرب عبده عن شوقه ولهفته للقاء جمهوره في جدة، شاكراً شركة Benchmark المنظّمة وهيئة الترفيه السعودية على رأسها المستشار تركي آل الشيخ،

افتتح الحفل المطرب السعودي الشاب أمين فارسي بمدلي من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، ثم دخل فنان العرب المسرح وسط تصفيق الجماهير الذي استمرّ لدقائق عديدة، والهتافات طرباً على أغاني عبده حتى ساعات متأخرة من الليل.

كما وتستمر شركة بنش مارك Benchmark بدعم المواهب السعودية الشابة، بتوجيه من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، وذلك عبر إعطاء فرصة للفنانين والفنانات السعوديين الشباب لافتتاح حفلات موسم الصيف بوصلات غنائية، في إطار إظهار المواهب السعودية ودعمها.