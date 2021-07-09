مدارس إنجلترا للتلاميذ: اذهبوا متأخرين واستمتعوا ببطولة أوروبا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 9 - يوليو - 2021 6:29 مساءً

يخوض فريق إنجلترا أول نهائي مهم له منذ الفوز بكأس العالم في 1966، وهي تجربة قد لا تتكرر ليس للتلاميذ فحسب، إنما للكثير من أولياء الأمور أيضا.

وفي هذا السياق، سمحت بعض مدارس إنجلترا لتلاميذها بالحضور متأخرين صباح يوم الإثنين، ليتمكنوا من متابعة مباراة نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم بين إنجلترا وإيطاليا مساء الأحد دون قلق من الاستيقاظ مبكرا.

لكن موعد المباراة في الثامنة مساء (1900 بتوقيت جرينتش) يضع الآباء في مأزق: هل يحاولون إقناع أطفالهم المتحمسين لمتابعة المباراة بالنوم قبل بدئها أم سيسمحون لهم بالمشاهدة والذهاب متعبين إلى المدرسة في اليوم التالي؟

وفي إخطارات أرسلتها مدرستان إلى أولياء حاول المديران تسهيل الأمر بإتاحة الفرصة للتلاميذ ببدء اليوم الدراسي في العاشرة والنصف صباحا.

وورد في خطاب لأولياء الأمور من مدرسة بيركلاندز الابتدائية في مانسفيلد وسط إنجلترا: ”نحبذ أن يكون التلاميذ مرتاحين ومستعدين لتلقي العلم في المدرسة على الغياب أو قضاء اليوم كله في حالة من الضيق والتذمر“.

وأضاف الخطاب: ”دعوهم يشاهدون ويتحدثون عن العمل الجماعي والإثارة والصمود وربما خيبة الأمل. إنها فرصة للتعلم“.

وقد لا يكون هذا هو النبأ السعيد الوحيد للتلاميذ، فعقب فوز إنجلترا على الدنمارك في المباراة قبل النهائية جمعت عريضة تطالب بيوم عطلة في البلاد إذا فازت إنجلترا في المباراة النهائية أكثر من 300 ألف توقيع.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ في تقرير حصري، إن المسؤولين يضعون بالفعل مقترحات ليوم عطلة وطني حتى يتمكن المشجعون من الاحتفال بانتصار منتخب إنجلترا دون قيود كوفيد-19.

ومن المتوقع أيضا أن تتأخر أي احتفالات بالانتصار إلى ما بعد 19 يوليو/حزيران الحالي؛ حتى يتمكن المشجعون من الانضمام إلى أبطالهم من اللاعبين دون فرض قيود على التجمعات الجماهيرية بسبب كوفيد-19.