بالصور: ابن ترامب الأصغر يصدم الأميركيين بطوله.. لن تصدقوا شكله!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

صدم بارون، الابن الأصغر لدونالد ترامب، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب طوله، وشارك المواطنون بشكل واسع صورة تظهر بارون، برفقة ميلانيا ترامب، حيث ظهر فارق كبير بين طول الاثنين.

ورصد المصورون هذا الأسبوع، بارون عندما خرج هو ووالدته من برج ترامب في حي مانهاتن بمدينة نيويورك.

وظهر بارون البالغ من العمر 15 عاما فقط أطول من ميلانيا بفارق كبير جدا وواضح الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات لدى رواد وسائل التواصل الاجتماعي.

وشارك المواطنون صورا تظهر مدى استغرابهم من الطول الكبير الذي اكتسبه بارون في وقت قياسي، حيث اعتبر الكثيرون أن هذا الطول قد أثار من غيرة أبطال كرة السلة المعروفين بطول قامتهم.

وبحسب مصادر في مجلة “PEOPLE” كان طول بارون قد بلغ حوالي 6 أقدام و 7 بوصات (مترين) ، بينما يبلغ طول أمه ميلانيا 5 أقدام و 11 بوصة (1.8 مترا).

الجدير بالذكر أن بارون هو الابن الوحيد للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من زوجته الثالثة، السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب.