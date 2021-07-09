شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله يروى كواليس موقف له مع جيهان السادات.. ونادية الجندي ولطيفة ينعونها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن على نعى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل أنور السادات، التى وافتها المنية، صباح اليوم، الجمعة، داعين لها بالرحمة والمغفرة، مؤكدين أن اليوم هو يوم حزين جدًا لرحيل واحدة من السيدات الاستثنائيات فى تاريخ مصر.



صلاح عبد الله

ومن جهته، نشر الفنان صلاح عبد الله، تدوينة عبر حسابه على "تويتر"، تذكر فيها تفاصيل موقف له مع السيدة جيهان السادات، حيث كتب: "أول تليفون قدرت أرد عليه من غرفتي بدار الفؤاد بعد إصابتي بالجلطة الدماغية في 2010، كان من السيدة الفاضلة جيهان السادات، أرجوكم الفاتحة والدعاء".

كما نعت الفنانة نادية الجندي، السيدة جيهان السادات، ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، صورة للراحلة، معلقة: "السيدة الفاضلة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، شريكة حياته والجندي المجهول، اللي كانت وراء هذا البطل العظيم في المواقف والقرارات الصعبة، والذي حقق لمصر انتصار حرب أكتوبر، بطل الحرب والسلام فقدنا سيدة عظيمة لن تعوض، حزنت جدًا جدًا لسماع هذا الخبر ربنا يرحمها يارب، خالص التعازي والصبر والسلوان للشعب المصري، ولكل أفراد أسرتها الكريمة وأولادها وأحفادها، الله يرحمها يارب نسألكم الدعاء".



نادية الجندى

أيضًا نشرت الفنانة لطيفة التونسية، تنعى جيهان السادات، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت: "رحم الله جيهان السادات .. إنا لله وإنا إليه راجعون".



الفنانة لطيفة التونسية

ورحلت عن عالمنا السيدة جيهان السادات صباح اليوم بعد صراع مع المرض بأحد المراكز الطبية العالمية منذ 30 يومًا إثر مرورها بأزمة صحية صعبة جدا، حيث إنها عادت من رحلة علاج بالولايات المتحدة الأمريكية منذ شهرين ثم عادت إلى منزلها بمصر، إلا أنها مرت بأزمة صحية منذ حوالى شهر انتقلت على إثرها إلى أحد المركز الطبية الكبرى.