شكرا لقرائتكم خبر عن "صقر وكناريا" يجمع أحمد عز وماجد الكدوانى من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السيناريست أيمن وتار أن فيلمه الجديد "صقر وكناريا" يجمع النجمين أحمد عز وماجد الكدوانى ومن إخراج أحمد علاء الديب، وهو عمل يصنف بـ"أكشن كوميدى" بعد سلسلة من الأعمال الكوميدية التى كتبها فى الفترة الأخيرة كان آخرها "البعض لا يذهب للمأذون مرتين".

وعن تعاونه مع النجم كريم عبد العزيز فى "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" أضاف وتار فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن العمل مع كريم عبد العزيز مسئولية كبيرة، لافتا إلى أنه وافق على العمل بمجرد عرض الفكرة عليه قبل الانتهاء من كتابة السيناريو خاصة أنه ثانى تعاون معه.

واحتفل النجوم كريم عبد العزيز ورضوى الشربينى وماجد الكدوانى بالعرض الخاص لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" الثلاثاء الماضى بإحدى دور العرض فى المعادى، بحضور كوكبة من نجوم الفن، فى ثانى تعاون يجمع بين النجم كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد والسيناريست أيمن وتار، بعدما قدموا معا فيلم "نادى الرجال السري" عام 2019.

ويتناول الفيلم فى إطار كوميدى المشاكل الزوجية ولكن بشكل مختلف حول إلغاء التعامل الورقى ومطالبة الدولة المتزوجين تقديم أصول قسائم الزواج لإدراجها فى الهاردات الخاصة بذلك، وتمزيق الأصول خلال شهر من تاريخه.

وفى التاريخ المحدد يتم بث مباشر للاحتفال بتمزيق آخر قسيمة زواج للمذيع المشهور "كريم عبدالعزيز" وزوجته أخصائية علاقات زوجية "دينا الشربيني"، وأثناء الاحتفال يفاجئ الجميع بفيروس أصاب أنظمة الكمبيوتر واختفاء جميع قسائم الزواج، ويطرح الفيلم أخطر سؤال يمكن أن يطرح على أى زوجين، بعد مرور عدة سنوات من زواجك هل إذا اتيحت لك فرصة الاختيار، هل ستختار نفس شريك حياتك؟