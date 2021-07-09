فستان دنيا بطمة في احدث اطلالاتها يثير سخرية متابعيها

كتب امير فتحي في الجمعة 9 يوليو 2021 05:45 مساءً - أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة حالة من الجدل والسخرية بين متابعيها بعد إطلالة جديدة لها ظهرت فيها بفستان ازرق واسود وصفه كثيرون بالغريب.

وظهرت دنيا بطمة في الصور التي نشرتها على حسابها في انستغرام خلال افتتاح محال للعود والبخور والعطور المغربية والشرقية، مرتدية فستاناً اسود اللون قصيراً، ومزركشاً بزركشات زرقاء كتلك التي تستخدم في ستائر الصالونات.حسب وصف الجمهور.

كما نشرت دنيا بطمة صورة مع زوجها المخرج محمد الترك وعلقت عليها: الحب الحب”.لكنها اغلقت خاصية التعليقات على الصورة .

وبينما سخر المتابعون من فستان دنيا بطمة القصير والغريب، لاحظ آخرون الوزن الزائد الذي باتت تعاني منه الفنانة المغربية خلال اطلالتها الأخيرة.

هذا وتنجح دنيا بطمة في الفترة الاخيرة بلفت الانظار بشكل كبير حيث تتحول الى حديث السوشيال ميديا بعد كل إطلالة جديدة لها.