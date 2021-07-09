روبي في كوكا كولا أرينا بدبي ثالث أيام عيد الأضحى

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





"الخليج 365": أعلنت "كوكا كولا أرينا" في دبي، عن إقامة فعالية "كايرو بيل" بمناسبة عيد الأضحى يوم 22 يوليو 2021، حيث تستضيف أمسية غنائية تشارك فيها النجمة المصرية الشهيرة روبي في أول عرض لها في دبي، إلى جانب فرقة الروك العربية المحبوبة كايروكي والمغني الشهير حسن شاكوش.

وتقام أمسية "كايرو بيل"، في ثالث أيام عيد الأضحى بالتعاون مع مفاجآت صيف دبي.

يذكر أن روبي، والتي يتابعها أكثر من 1.1 مليون متابع على تطبيق إنستاجرام، هي مغنية وممثلة وعارضة اشتهرت منذ أغنيتها الأولى "انت عارف ليه" عام 2003، ليلمع اسمها من ذلك الحين وتقدم عددًا من الأغاني المميزة مثل "يا الرموش" و "ليه بيداري كدة" و"حتة تانية"، وتعود مؤخراً بعدة أغنيات منفردة حققت نجاحاً لافتاً وهي: "انا لو زعلانه" ، "قلبي بلاستيك"، و "حته تانيه".





وتنضم إلى روبي على المسرح فرقة كايروكي، وهي من أشهر فرق الروك المصرية التي حققت أغنيتها "يا أبيض يا إسود" أكثر من 86 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب خلال بضعة أشهر فقط، لتحرز بذلك رقمًا قياسيًا عالميًا كواحدة من مقاطع الفيديو الأكثر مشاهدة في أقصر فترة زمنية.

أما حسن شاكوش، والذي سطع نجمه عام 2019، فيشارك أيضًا في أمسية "كايرو بيل" في كوكا كولا أرينا يوم 22 يوليو. يشتهر حسن بأغنيته "بنت الجيران" وأصبح من مشاهير الغناء لمشاركته الأداء مع عدد من كبار المطربين العرب مثل عاصي الحلاني وجورج وسوف وغيرهم.



وتماشيًا مع التوجيهات الحكومية الحالية، تعمل كوكا كولا أرينا بسعة قصوى قدرها 1,500 ضيف بينما يشترط حصول كافة الحاضرين على جميع جرعات مطعوم كوفيد-19 للدخول إلى المكان، مع اتباع الإجراءات الصارمة للتباعد الاجتماعي طوال فترة الفعالية.

ولضمان التباعد الاجتماعي طوال الوقت، يسمح للضيوف بشراء تذكرتين لكل شخص لحضور جميع الفعاليات القادمة، بما فيها "كايروبيل".

تم تطوير البروتوكولات والإجراءات الجديدة في كوكا كولا أرينا بشكل يراعي توجيهات السلطات الحكومية بدولة الإمارات وتوجيهات الصحة والسلامة من بلدية دبي وهيئة دبي للصحة ودائرة السياحة والتسويق التجاري بالإضافة إلى توجيهات السلامة الدولية وشركة إيه إس إم جلوبال التي تدير الوجهة.

كما يعتبر بروتوكول VenueShield أساسًا للعودة إلى استقبال الضيوف في الفعاليات الترفيهية الحية في كوكا كولا أرينا، وهو بروتوكول لنظافة البيئة والصحة العامة في جميع المرافق التي تديرها شركة إيه إس إم جلوبال حول العالم، وهو البرنامج الذي سيطبق في كوكا كولا أرينا لضمان أعلى مستويات النظافة والسلامة باستخدام أفضل التقنيات المتطورة في المجال.

