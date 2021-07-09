شكرا لقرائتكم خبر عن جدو عبده والشاطر عمرو.. اعرف أغنيات عبد المنعم مدبولى للأطفال فى ذكرى وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى وفاة الفنان الراحل عبد المنعم مدبولى، اليوم الجمعة الموافق 9 يوليو، وهو واحدا من أهم فنانى الزمن الجميل، والذى أمتلك العديد من المواهب، فتميز فى التمثيل فى السينما والدراما والمسرح، حيث بلغ رصيده الفنى ما يصل إلى 60 فيلما و120 مسرحية و30 مسلسلا تليفزيونيا، كما أخرج العديد من المسرحيات التى حققت نجاحا كبيرا، وساهم فى تكوين فرق مسرحية أهمها "المدبوليزم"، وكان سببا فى اكتشاف عددا من أهم نجوم الكوميديا منهم، عادل إمام، سعيد صالح، يونس شلبى، محمد صبحى، وغيرهم.

لم يقتصر نجاح الفنان عبد المنعم مدبولى على التمثيل فى مختلف مجالاته فقط بل نجح أيضًا فى الغناء سواء فى الأعمال الفنية التى قدمها أو من خلال اهتمامه بالأطفال والتى قدم لهم عدة أغانى تعد من أهم أغنيات الأطفال التى تم تقديمها فى التراث الغنائى.

"الشاطر عمرو"

تعد من أهم الأغنيات التي قدمها عبد المنعم مدبولى ضمن أحداث مسلسل "أبنائى الأعزاء شكرا" والذى قام فيه شخصية "بابا عبده" والذى قام فيه بدور أب على المعاش، يعانى من جحود أبنائه الذى رباهم، وقدم أغنية "الشاطر عمرو" لحفيده.

"توت توت"

تعد أغنية "توت توت" أيضا من أهم أغنيات عبد المنعم مدبولى والتي قدمها بمشاركة الفنانة الراحلة هدى سلطان، وقدمها ضمن احداث مسلسل "لا يا ابنتى العزيزة" والذى لم يختلف عن المسلسل السابق، حيث تدور قصته حول أب متزوج وله ثلاث فتيات، يدخل السجن ويتم الحكم عليه بمؤبد فى جريمة لم يرتكبها، وبالتالى تنفصل عنه زوجته والتى قامت بدورها "هدى سلطان" وتتزوج من آخر، وتكبر الفتيات بعيدا عنه وهم رافضين التعرف عليه أو الاستماع له.

"جدو عبده"

فى عامى 1987 و1988 قدم الراحل مدبولى فوازير رمضانية استهدفت الأطفال وهى فوازير "جدو عبده زارع أرضه"، و"جدو عبده راح مكتبته" والتى بسببها أشتهر عبد المنعم مدبولى بين الأطفال باسم "جدو عبده"، وكان الغرض منها تقديم معلومات مفيدة للطفل، فكان كل حلقة يعمل على تقديم معلومة جديدة له بشكل مبسط.

وقدم الفنان عبد المنعم مدبولى العديد من أغنيات الأطفال منها، "البطة"، "دادا"، "النسنوس"، "لى لى كو"، "عيد الميلاد"، "أتارى"، "حلقاتك برجالاتك" التي جمعته بالفنانة كريمة مختار، "اش اش"، "ح يجنونى"، "عم أمين"، "اللعب لعب"، "الشمس البرتقالى"، وغيرهم