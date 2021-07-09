شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يرد على انتقادات لصورته مع مصطفى حسنى بعد صلاة الجمعة بصورة جديدة ورسالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الفنان أحمد سعد، الداعية الإسلامي مصطفى حسنى، للجمعة التالية على التوالى فى المسجد، وقرر الرد على الانتقادات التى تلقاها من الجمهور بعد نشره صورة سابقة معه، معبرًا عن استيائه الشديد بسبب تعليقات الجمهور المسيئة له.



احمد سعد ومصطفى حسنى

ونشر الفنان أحمد سعد، عبر حسابه على إنستجرام، صورة جديدة مع مصطفى حسنى من داخل المسجد، وعلق عليها: "الجمعة اللي فاتت قابلت الشيخ مصطفى حسنى بعد صلاة الجمعة واتصورنا مع بعض ونزلت الصورة، حكم الناس وتعليقاتهم كان هجومي جدًا وكأن الجنة والنار اجتمعا مع بعض في صورة واحدة".



مصطفى حسنى واحمد سعد

وأضاف: "قد إيه فرحني الشيخ مصطفى حسني لما قابلته الجمعة دي كمان وسألته أوعى تكون التعليقات ضايقتك ولو حابب أشيلها، قالي إزاي بتقول كده! أنت صحبي وحبيبي ويلا ناخد صورة كمان!، يفرق أوي أن يكون في أيدك تكتب تعليق يجرح ويضايق حد، وانك يكون في أيدك كلمة حلوة تفرح بيها حد حتى لو مختلف عنك".

وأنهى حديثة: "شكرًا يا شيخ مصطفى حسني على انفتاحك وتقبلك للآخرين زي ما هم وده دليل كبير أوى أنك حقيقي وأن المواعظ والمحبة اللي بتتكم عنهم في خطبك حقيقي مش كلام بس، وياريت كلنا نتعلم نتقبل الآخرين أو على الأقل مانجرحش فيهم لمجرد اختلافنا عنهم وإن علاقتنا بربنا شيء خاص جدًا".

في سياق آخر، حققت أغنية "قرب تعالالى" للمطربة هبة مختار، والتى تتعاون فيها مع المطرب أحمد سعد مليون مشاهدة منذ طرحها قبل عدة أيام، حيث تشهد الأغنية عودة هبة للساحة مرة أخرى بعد فترة غياب.

ورغم علاقة الصداقة التي تجمع هبة مختار وأحمد سعد، حيث إنهما خريجي نفس الدفعة بمعهد الموسيقى العربية، والتى ضمت شيرين عبد الوهاب ورامي صبرى، إلا أن أغنية "قرب تعالالى"، تجمعهما للمرة الأولى.