شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب أحمد سعد يحيى حفلا غنائيا فى بنها.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان أحمد سعد حفل غنائيا، مساء اليوم الجمعة، فى محافظة بنها، على أن يتم اتباع جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، والذى يقدم خلاله باقة متميزة ومتنوعة من أغنياته التى قدمها خلال مشواره الغنائى.

وطرح أحمد سعد، مؤخرا فيديو كليب أغنيته الجديدة "الملوك" بمشاركة مطربى المهرجانات عنبة والدبل وزوكش، والتى تقول كلماتها: "أنا مش شايف فيكم حد.. انتوا عيال عايشين على الحك..كل الناس عارفكوا على القد.. كل الناس عارفة انى غشيم.. عمرى فى يوم ما احتاجت لحد.. مش تفخيم والله بجد.. واقف وسط الكل أسد.. متربتش إنى أبقى لئيم.

كما طرح أحمد سعد، ألبومه الدينى الذى يحمل اسم "رمضان 2021" خلال شهر رمضان الماضى، والذى ضم 6 أدعية دينية تتناول العديد من الموضوعات والتى من بينها فضل الدعاء إلى الله، والتوكل عليه وطلب الهداية، والصبر فى وقت الشدائد والتضرع إليه لتخفيف الذنوب.

يذكر أن أحمد سعد قد شارك كضيف شرف فى مسلسل "موسى"، الذى عرض فى سباق دراما رمضان الماضى، والمسلسل من بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.