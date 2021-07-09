شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى سمير غانم تدعو لوالديها: "رب ارحمهما كما ربيانى صغيرًا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة إيمي سمير غانم، على الدعاء لوالدها الفنان الراحل سمير غانم، ووالدتها الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، التى ما زالت تخضع حتى الآن للعلاج في أحد المستشفيات منذ مايو الماضى، بعد إصابتها بفيروس كورونا.



تدوينه ايمى سمير غانم

ونشرت إيمي سمير غانم، عبر حسابها على إنستجرام، صورة لها مع والديها، وعلقت عليها بالدعاء لهما: "رب ارحمهما كما ربياني صغيرًا".



إيمى سمير غانم مع والدها ووالدتها

وسبق أن نشرت دنيا وإيمى سمير غانم خلال الأيام الماضية، 4 منشورات جعلت الجمهور مترقبًا لحالة دلال عبد العزيز يوميًا ويدعو لها بالشفاء العاجل، حيث تخضع حالياً لرعاية صحية داخل أحد المستشفيات.

وكتبت دنيا سمير غانم بوست عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، قائلة "والله العظيم دعاؤكم هو اللى بيصبرنا ومخلينا نقدر نقف على رجلينا عشان نساعد ماما، هى لسة فى العناية المركزة وماتعرفش حاجة عن بابا، حالتها لسة ما تسمحش إننا نقول لها خبر زى ده، شكرا جدا ربنا يخليكم لينا ويرحم بابا ويصبرنا على فراقه ويشفى ماما يا رب".

كما استعادت الفنانة إيمى سمير غانم ذكرياتها مع والدها الراحل الفنان سمير غانم، ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، من خلال نشر عدة صور لهما عبر حسابها على إنستجرام.

ونشرت الفنانة إيمى سمير غانم 3 صور عبر حسابها على إنستجرام، الأولى فى مرحلة الصغر وهى تقبل والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، وصورة أخرى تحتضنها وأخرى مع الفنان سمير غانم، وعلقت عليهم: "يارب".

كما نشرت الفنانة إيمى سمير غانم منذ عدة أسابيع صورة مؤثرة من خارج غرفة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز داخل المستشفى التى تعالج فيه من تبعات الإصابة بفيروس كورونا.

واحتوت الصورة التى نشرتها إيمى سمير غانم عبر خاصية "ستورى" بموقع إنستجرام على عبارة مؤثرة تم كتابتها على ورقة وعلقت على باب غرفة دلال عبد العزيز: "المريضة لا تعلم أى شىء عن زوجها" فى إشارة إلى عدم إخبارها بوفاة الفنان سمير غانم منذ أيام حتى لا يؤثر ذلك على صحتها النفسية.