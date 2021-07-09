شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء أبو السعود: جيهان السادات شخصية عظيمة ونموذج مشرف للمرأة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم، بعد مسيرة حافلة بالعطاء للمجتمع المصري.

وقالت الفنانة صفاء أبو السعود، إن مصر فقدت اليوم شخصية عظيمة ونموذجًا مشرفًا للمرأة المصرية، فكانت رحمها الله مثالاً يحتذي به في العطاء والإخلاص، ولن ينسى المجتمع المصري ما قدمته من جهود حقيقية للارتقاء بقضايا وحقوق المرأة المصرية بشكل خاص والأسرة بشكل عام، فاستحقت عن جدارة نيل عشرات الجوائز الوطنية والدولية.

ورحلت عن عالمنا السيدة جيهان السادات صباح اليوم بعد صراع مع المرض بأحد المراكز الطبية العالمية منذ 30 يومًا إثر مرورها بأزمة صحية صعبة جدا، حيث إنها عادت من رحلة علاج بالولايات المتحدة الأمريكية منذ شهرين ثم عادت إلى منزلها بمصر، إلا أنها مرت بأزمة صحية منذ حوالي شهر انتقلت على إثرها إلى أحد المركز الطبية الكبرى.