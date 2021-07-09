شكرا لقرائتكم خبر عن فنانات حلمن بتقديم شخصية جيهان السادات أبرزهم نبيلة عبيد ونادية الجندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت عن عالمنا منذ قليل جيهان السادات زوجة رئيس الجمهورية الراحل أنور السادات، التى كانت طلتها مليئة بالوقار والاحترام وعندما تتحدث تجد الكثير من الرزانة والحكمة لذلك كان لابد من تناول مثل هذه الشخصية فى الأعمال الفنية حتى يعرف الجميع من هى جيهان السادات.

ولعل أهم الأعمال الفنية وأبرزهم على الإطلاق فيلم أيام السادات الذى كان يحكى قصة حياة الراحل أنور السادات والذى حفر فى وجدان المشاهدين ولم يمل أحد من مشاهدته ولو أعيد مئات المرات، وكان اختيار الفنانات التى تقدم شخصية جيهان السادات ليس أمرًا سهلا وعندما وقع الاختيار على النجمة منى زكى والنجمة ميرفت أمين لتقديم الشخصية فى مراحل عمرها المختلفة عرض الأمر على جيهان السادات التى وافقت على هذا الترشيح ووجدته الأنسب.

وظل حلم تقديم شخصية مثل شخصية جيهان السادات حلمًا يراود بعض الفنانات، مثل الفنانة نبيلة عبيد التى ذهبت لمنزل جيهان السادات فى الجيزة وطلبت منها الموافقة على تقديم شخصيتها على الشاشة فى فيلم سينمائى ستكون أحداث قصته مستوحاة من كتاب سيدة من مصر التى أصدرته جيهان وروت فيه قصة حياتها ومشوارها مع الراحل أنور السادات وكان من المفترض أن يخرج الفيلم المخرج سعيد مرزوق، وحينها وافقت جيهان السادات على تقديم نبيلة عبيد لشخصيتها ولكن توقف الفيلم لأسباب مجهولة لعل أبرزها مرض سعيد مرزوق حينها.

ولم تكن نبيلة عبيد الوحيدة التى حلمت بتقديم شخصية جيهان السادات، بل لم يخلُ لقاء للنجمة نادية الجندى إلا وكان تكشف عن حلمها بتقديم شخصية جيهان السادات التى تراها شخصية عظيمة لابد أن تقدم على الشاشة ليراها الجميع، هذا إلى جانب ترشيح الفنانة غادة عادل لتقديم الشخصية فى إحدى المسلسلات التى كانت تحكى قصة حياة الراحل أنور السادات وكان من المفترض أن يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد.