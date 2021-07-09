تقلا شمعون عضو لجنة تحكيم في مسابقة لاكتشاف المواهب الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انضمت الفنانة اللبنانية تقلا شمعون، للجنة تحكيم مسابقة جديدة لاكتشاف المواهب، أطلقتها منصة أمنيات، وتحمل اسم Omneeyat Loves Talent.

وتضم لجنة التحكيم بجانب تقلا، نجمة برنامج ستار أكاديمي ليا مخول، والممثل الكوميدي أحمد أحمد، وسيبدأ الثلاثة مهمتهم في البحث عن مواهب المستقبل في مجالات الغناء والتمثيل والكوميديا على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وتنقسم المسابقة إلى ثلاث فئات تشمل الغناء والتمثيل والكوميديا، وتتيح فرصة المشاركة لجميع المواهب بعمر 16 عاماً فما فوق، ويقوم بتقديمها الفنان جاد بو كرم المعروف باسم "أو ماي جاد".

يرسل المشاركون تجربة الأداء الخاصة بهم، من خلال مقطع مصوّر تتراوح مدته بين 2 و3 دقائق ويتضمّن أغنية أو مشهد سينمائي/مونولوج أو فقرة كوميدية من اختيارهم. وبمجرّد أن يجتاز المشاركون اختبارات الأداء، سينتقلون إلى مرحلة التصفيات للوصول إلى الجولتين نصف النهائية والنهائية.