بالفيديو| ماجد الكدواني: حدوتة "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" في منتهى الجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- عمر هشام ومحمود عبدالناصر:

قال الفنان ماجد الكدواني، إن عودة النشاط السينمائي، واستقبال دور العرض لأفلام جديدة وكبيرة، بات أمرًا ضروريا، لافتًا إلى أن فيلمه "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، عمل ضخم من إنتاج المنتج وائل عبدالله.

وتابع في تصريحات إعلامية وصحفية على هامش العرض الخاص للفيلم الذي أقيم مساء الثلاثاء الماضي في جالكسي سينما بالمعادي "وائل عبدالله عشرة عمر وأحمد الجندي الحمد لله ربنا كتب لي معه نجاحات كبيرة، وأيمن وتار كاتب حدوتة في منتهى الجمال والروعة، بها شيء من الفانتازيا التي كنت أشعر بالقلق تجاهها، لكن أعتقد أنها قُدمت بشكل جيد في الفيلم، ونحن استمتعنا بها أثناء العمل".

وشدد ماجد على أهمية مراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مضيفًا "علينا أن نكتسب ثقافة جديدة وهي التباعد والابتعاد عن الازدحام، حتى على المستوى النفسي من أحلى الحاجات التي تعلمناها من كورونا هي إننا نراعي بعض، ونتعايش".

وأكد أن "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مختلف عن فيلم "نادي الرجال السري" والذي جمعه أيضا بكريم عبدالعزيز، لافتا أن الأول به عمق إنساني.

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تأليف أيمن وتار، بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، إخراج أحمد الجندي، إنتاج وائل ولؤي عبدالله.