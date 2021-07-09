بالفيديو| ماجد الكدواني: مشاركتي بـ"الاختيار 2" شرف عظيم و"بره المنهج" فيلم مهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- عمر هشام ومحمود عبدالناصر:

أكد الفنان ماجد الكدواني أنه يعتبر مشاركته بجزء بسيط في الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار 2"، والذي تم عرضه في السباق الرمضاني المنقضي، شرف عظيم.

وتابع في تصريحات إعلامية وصحفية، على هامش الاحتفال بالعرض الخاص لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين": "الاختيار 2 عمل ضخم يوثق تاريخا قريبا، وهذا لم يحدث من قبل، شرفت من خلاله بالتعامل مع كريم عبدالعزيز وأحمد مكي والمخرج بيتر ميمي، وكل القائمين على العمل بذلوا مجهودا كبيرًا من قلبهم، وبمنتهى المصداقية".

وعن مشاركته في فيلم "بره المنهج" مع الفنانة روبي: "الفيلم تجربة ونوعية جديدة، فخور به، والمخرج عمرو سلامة يقدم فيلما سيصبح تيمة جديدة علينا وعلى مصر، وما يُقدم فيه لا يوصف، لابد أن يراه الجمهور، وهو فيلم مهم بالنسبة لي، وتحدي كبير".

فيلم "بره المنهج"، بطولة روبي وماجد الكدواني ودنيا ماهر وأحمد خالد صالح، تأليف خالد دياب ومن إخراج عمرو سلامة.