بعد تعرضه لحادث.. أول تعليق من أحمد حاتم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف المذيع رامي رضوان عن تعرض الفنان أحمد حاتم لحادث سير، منعه من الحضور كشيف على حلقة أمس، من برنامج "مساء DMC"، والتي كان من المقرر أن يتحدث خلالها عن دخوله موسوعة جينيس.

وقال رامي "أحمد كان هيبقى معانا وهو في الطريق عمل حادث وأتمنى له الشفاء العاجل، ويكون الموضوع بسيط".

وفي أول تعليق له، كتب حاتم عبر خاصية "القصص القصيرة" على موقع "إنستجرام": "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل.. كله تمام بسيطة".

جدير بالذكر أن أحمد حاتم يُعرض له حاليًا على منصة شاهد VIP، الجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ"، بطولة منة شلبي، ومجموعة كبيرة من الفنانين، إشراف على الكتابة مريم نعوم، إخراج مريم أبو عوف.